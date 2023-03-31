Сегодня, 31 марта, начинается плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоятся два матча 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию турнира поборются «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань», а также ЦСКА и «Автодор».

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 31 марта:

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (начало матча – в 19:30 мск);

ЦСКА — «Автодор» (начало матча – в 20:00 мск).

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».