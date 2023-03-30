«Зенит» представил своего первого соперника в плей-офф Единой лиги ВТБ

В субботу, 1 апреля, баскетбольный клуб «Зенит» проведёт первый матч четвертьфинальной серии со столичной МБА. Петербургская команда вышла в плей-офф с третьего места, москвичи закончили свой первый сезон в российской баскетбольной элите на шестой строчке.

Прямо перед стартом плей-офф МБА вернула из аренды Максима Личутина. Российский защитник последние полтора года провёл в «Пари НН», но неделю назад вернулся в Москву и, похоже, будет готов к матчам с «Зенитом».

Не обошлось и без потерь: в полуфинальной игре Кубка России с«Зенитом» команда до конца сезона из-за травмы лишилась основного центрового Сергея Клюева.

В составе МБА сразу четыре человека имеют очень схожие статистические показатели, поэтому сложно вычленить одного или даже двух ведущих игроков. Среди таковых отмечаем:

Тимофей Якушин — 11 очков, 3,4 подбора, 3,3 передачи

Андрей Лопатин — 10,8 очка, 5 подборов, 1,4 передачи

Даниил Касаткин — 10,5 очка, 2,5 подбора, 3 передачи

Евгений Воронов — 10 очков, 2,1 подбора, 1,9 передачи

Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед. Первые два матча состоятся на паркете «Сибур Арены» 1 и 3 апреля, затем серия продолжится в Москве. При необходимости пятый матч состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Билеты на матчи БК «Зенит» можно приобрести на сайте.

Действующим чемпионом России является «Зенит», который в прошлом году в финальной серии оказался сильнее ЦСКА.

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