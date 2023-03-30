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«Анадолу Эфес» победил «Виртус» в Евролиге

«Анадолу Эфес» победил «Виртус» в Евролиге
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле «Анадолу Эфес» принимал итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 86:67 (13:13, 23:14, 24:11, 26:29) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал хорватский центровой Анте Жижич. В его активе 24 очка, шесть подборов и одна результативная передача. У «Виртуса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Нико Манньон, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Фенербахче». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 6 апреля. Начало — в 21:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 67
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Жижич - 24, Пляйсс - 14, Брайант - 13, Бьёбуа - 10, Мицич - 7, Клайберн - 5, Ларкин - 5, М'Байе - 5, Гази - 3, Арна, Синглтон, Тунджер
Виртус Болонья: Манньон - 17, Оджелей - 13, Мики - 11, Белинелли - 10, Бако - 6, Лундберг - 3, Шенгелия - 3, Уимс - 2, Хэкетт - 2, Камара, Менало
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