«Анадолу Эфес» победил «Виртус» в Евролиге

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле «Анадолу Эфес» принимал итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 86:67 (13:13, 23:14, 24:11, 26:29) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал хорватский центровой Анте Жижич. В его активе 24 очка, шесть подборов и одна результативная передача. У «Виртуса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Нико Манньон, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач.
В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Фенербахче». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 20:45 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 6 апреля. Начало — в 21:30 мск.
- 30 марта 2023
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