Адетокунбо высказался о возможности получить третье звание MVP

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к званию MVP НБА, которое он уже получал дважды в карьере.

«Я не скажу, что мне всё равно. Я хочу соревноваться. Если вы скажете, что мне всё равно, то это будет ложью. Считаю ли я звание MVP приоритетом для себя? Нет. Приоритет для меня — прогрессировать, помочь своей команде выиграть чемпионат, снова испытать это чувство. Если господь снова благословит меня званием MVP, я приму это. Карим, Джордан, Расселл, Чемберлен, Леброн, Бёрд, Мэджик. Три MVP», — цитирует Адетокунбо Yahoo Sports.

По версии аналитиков официального сайта первое место в рейтинге сейчас занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

Следом за камерунским баскетболистом идут центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.