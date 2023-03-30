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«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 12 очков. 11 очков набрал Никола Миротич.

В составе «Альбы» девять очков набрал Янни Ветцель. По семь очков на счету Луиса Олинде и Бена Ламмерса.

В следующем туре «Альба» сыграет дома с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Италии 7 апреля, начало запланировано на 21:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2023, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
72 : 56
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Шанлы - 12, Миротич - 11, Калинич - 10, Курич - 7, Лапровиттола - 7, Веселы - 6, Саторански - 6, Абринес - 5, Хиггинс - 4, Да Силва - 2, Йокубайтис - 2, Тоби
Альба: Ветцель - 9, Ламмерс - 7, Олинде - 7, Ло - 6, Шнайдер - 6, Делов - 5, Смит - 5, Сикма - 4, Зусман - 3, Кумадже - 2, Тиман - 2, Блатт
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