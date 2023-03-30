«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 12 очков. 11 очков набрал Никола Миротич.

В составе «Альбы» девять очков набрал Янни Ветцель. По семь очков на счету Луиса Олинде и Бена Ламмерса.

В следующем туре «Альба» сыграет дома с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Италии 7 апреля, начало запланировано на 21:30 мск.