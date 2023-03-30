Результаты всех матчей Евролиги 30 марта, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал хорватский центровой Анте Жижич. В его активе 24 очка, шесть подборов и одна результативная передача. У «Виртуса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Нико Манньон, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач.

В другом матче дня израильский «Маккаби» оказался сильнее итальянской «Олимпии Милан». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роман Соркин, набравший 18 очков. В составе «Олимпии» 15 очков набрал Шабазз Напьер.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 12 очков. В составе «Альбы» девять очков набрал Янни Ветцель.