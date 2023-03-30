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Результаты всех матчей Евролиги 30 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 30 марта, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал хорватский центровой Анте Жижич. В его активе 24 очка, шесть подборов и одна результативная передача. У «Виртуса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Нико Манньон, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач.

В другом матче дня израильский «Маккаби» оказался сильнее итальянской «Олимпии Милан». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роман Соркин, набравший 18 очков. В составе «Олимпии» 15 очков набрал Шабазз Напьер.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 12 очков. В составе «Альбы» девять очков набрал Янни Ветцель.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 67
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Жижич - 24, Пляйсс - 14, Брайант - 13, Бьёбуа - 10, Мицич - 7, Клайберн - 5, Ларкин - 5, М'Байе - 5, Гази - 3, Арна, Синглтон, Тунджер
Виртус Болонья: Манньон - 17, Оджелей - 13, Мики - 11, Белинелли - 10, Бако - 6, Лундберг - 3, Шенгелия - 3, Уимс - 2, Хэкетт - 2, Камара, Менало
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2023, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 66
Олимпия Милан
Милан, Италия
Маккаби Тель-Авив: Соркин - 18, Браун - 17, Болдуин - 15, Ди Бартоломео - 8, Колсон - 8, Мартин - 8, Небо - 8, Коэн - 3, Браймо, Зив, Менко, Хиллиард
Олимпия Милан: Напьер - 15, Шилдс - 14, Томас - 9, Луваву-Кабарро - 8, Мелли - 5, Пэнгос - 5, Хайнс - 5, Бэрон - 4, Дэвис - 1, Риччи, Тонут, Фойгтман
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2023, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
72 : 56
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Шанлы - 12, Миротич - 11, Калинич - 10, Курич - 7, Лапровиттола - 7, Веселы - 6, Саторански - 6, Абринес - 5, Хиггинс - 4, Да Силва - 2, Йокубайтис - 2, Тоби
Альба: Ветцель - 9, Ламмерс - 7, Олинде - 7, Ло - 6, Шнайдер - 6, Делов - 5, Смит - 5, Сикма - 4, Зусман - 3, Кумадже - 2, Тиман - 2, Блатт
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