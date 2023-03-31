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Кевин Дюрант — о критике: сам я ни к кому не лезу

Кевин Дюрант — о критике: сам я ни к кому не лезу
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, как относится к критике своих действий со стороны общественности.

«Сам я ни к кому не лезу. Люди хотят получить свой собственный опыт в НБА. Их опыт — это их опыт. Я ничего не могу возразить и оставляю всё как есть. Когда какой-нибудь фанат говорит: «Кей Ди, мне не нравится, как ты это сделал», я не могу расстраиваться из-за этого. Это его мнение. Я просто научился принимать это, двигаться вперёд и быть лучшей версией себя», — приводит слова Дюранта The Athletic.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 5,2 передачи.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

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