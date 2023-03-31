Трипл-дабл Брэндона Ингрэма помог «Нью-Орлеану» переиграть «Денвер»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:88.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал американский разыгрывающий Джамал Маррей, заработавший 21 очко, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Кристиана Брауна, который набрал 19 очков, пять подборов и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и десять передач. Также отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 12 подборов и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
88 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Браун - 19, Браун - 11, Гордон - 11, Портер - 10, Грин - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Брайант - 4, Ннаджи - 2, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Йокич, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Макколлум - 23, Валанчюнас - 15, Мёрфи - 15, Маршалл - 7, Джонс - 6, Нэнс - 4, Дэниэлс - 3, Ричардсон - 3, Альварадо, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
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