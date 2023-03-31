Трипл-дабл Брэндона Ингрэма помог «Нью-Орлеану» переиграть «Денвер»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:88.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал американский разыгрывающий Джамал Маррей, заработавший 21 очко, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Кристиана Брауна, который набрал 19 очков, пять подборов и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и десять передач. Также отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 12 подборов и четыре передачи.