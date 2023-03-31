Результаты всех матчей НБА 31 марта, турнирная таблица

31 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» – 99:140
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 88:107
Звездный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум обошёл Пола Пирса и занял второе место в истории франшизы по количеству матчей с 40+ очками. Теперь на счету Тейтума 22 таких матча. На первом месте расположился Ларри Бёрд. У него в копилке 47 матчей с 40+ очками.
А самым результативным в последнем матче у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и десять передач. Также отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 12 подборов и четыре передачи.
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