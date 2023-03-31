ЦСКА — «Автодор»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 31 марта, в Москве пройдёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт».

Игра начнётся в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. «Автодор» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.