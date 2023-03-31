Ключевой игрок ротации «Миннесоты» выбыл с переломом запястья

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид получил перелом запястья и пропустит значительный период времени, об этом в своих социальных сетях сообщил американский журналист Шамс Чанария.

Наз получил травму в последней игре «Миннесоты» против «Финикс Санз», когда баскетболист попытался выполнить данк правой рукой, потерял равновесие в воздухе и неудачно приземлился на землю.

Рид выставил левую руку, чтобы попытаться подстраховаться при падении. Но его левое запястье приняло на себя весь вес во время падения. Центровой «Тимбервулвз» сразу же почувствовал острую боль, поморщился и схватился за левое запястье.

В нынешнем сезоне за «Миннесоту» Рид провёл 68 матчей и набрал 11,5 очков и 4,9 подборов в среднем за игру.