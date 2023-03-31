Баскетбольный «Зенит» запустил мобильное приложение

В преддверии старта плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» представляет своё официальное мобильное приложение. Через него болельщики смогут смотреть расписание игр и турнирные таблицы, следить через матч-центр за ходом игры, статистикой, составом, а также покупать билеты на матчи сине-бело-голубых.

В приложении пользователи смогут коллекционировать баллы, которые клуб назвал «поинтами», то есть очками. Собирать поинты можно через акции и голосования, которые будут проводить перед каждым матчем. В приложении можно будет голосовать за правильную стартовую пятерку, команду, которая первой откроет счет в матче, победителя матча и вбрасывания, а также попробовать угадать самого результативного игрока встречи в составе сине-бело-голубых. Поинты можно будет поменять на товары из клубного магазина — доступные товары изображены на витрине на главной странице приложения.

Мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Валерий Малафеев, Первый заместитель генерального директор БК «Зенит»:

«Выпуском мобильного приложения клуб ознаменовал завершение первого этапа работы по созданию новых и обновлению существующих средств коммуникации клуба со своими болельщиками и всеми, кому интересен баскетбольный «Зенит». Новое мобильное приложение — это один из важных шагов, запланированных к юбилею клуба, который мы все отметим в 2024 году. Следующим важным шагом будет обновление клубного сайта. В формате приложения мы представляем нашим болельщикам мобильный инструмент не только для получения самой свежей информации о прошедших и будущих матчах и для быстрой покупки и хранения билетов, но и инструмент для любителей статистики. Теперь вся информация обо всех командах системы клуба и их результатах за несколько сезонов собрана в одном месте и всегда будет с вами».

Теперь весь баскетбольный «Зенит» — в ваших руках!

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