Зоран Лукич: своими победами мы сплотили «Локо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«В первую очередь хочу сказать, что четыре победы в регулярном сезоне не имеют никакого значения в противостоянии с «Локомотивом» в плей-офф. Плей-офф начинается с нуля. После очень неплохого периода, к сожалению, на прошлой неделе мы потеряли трёх важных винтов нашего коллектива. Нам будет крайне не хватать их, и, кроме того, своими победами мы разозлили «Локо».

Эта неудача должна ещё больше сплотить наш коллектив. «Локомотив» — это серьёзный клуб, они являются фаворитами серии, но будьте уверены, что игроки нашей команды выйдут на площадку с высоко поднятой головой и будут давать свой максимум», — приводит слова Зорана Лукича пресс-служба «Пари Нижний Новгород».