Гилберт Аренас: Энтони Дэвис должен доминировать, а он боится сесть за руль

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас выразил разочарование выступлениями форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Я не совсем понимаю этих новых звёзд. Ты должен доминировать на площадке, тебя взяли, чтобы ты это делал. Доминировать. Все вокруг тебя, включая лигу, тренеров и Леброна Джеймса, хотят видеть, как поведёшь себя, будучи главным парнем в команде. Это разочаровывает. Он должен доминировать, но боится сесть за руль», — цитирует Аренаса Fadeaway World.
Энтони Дэвис в нынешнем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 26,1 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
«Лейкерс» располагаются на девятом месте в Западной конференции.
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