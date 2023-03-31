ЦСКА обыграл «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 103:68.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 16 очков. 14 баллов набрал Антон Астапкович. 13 очков набрал Самсон Руженцев. 12 баллов набрал Ливио Жан-Шарль.
В составе «Автодора» 18 очков на счету Малика Ньюмэна. 14 очков набрал Данило Николич. 10 очков на счету Брандона Гаррета.
Второй матч четвертьфинальной серии между московским ЦСКА и саратовским «Автодором» состоится в Москве 2 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Напомним, дейстувющим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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