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ЦСКА обыграл «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 103:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 16 очков. 14 баллов набрал Антон Астапкович. 13 очков набрал Самсон Руженцев. 12 баллов набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе «Автодора» 18 очков на счету Малика Ньюмэна. 14 очков набрал Данило Николич. 10 очков на счету Брандона Гаррета.

Второй матч четвертьфинальной серии между московским ЦСКА и саратовским «Автодором» состоится в Москве 2 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Напомним, дейстувющим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
31 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
103 : 68
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Милутинов - 16, Астапкович - 14, Руженцев - 13, Жан-Шарль - 12, Давидовац - 11, Кейкок - 9, Уэйр - 7, Курбанов - 6, Мур - 6, Комолов - 5, Карпенко - 2, Ухов - 2
Автодор: Ньюмэн - 18, Николич - 14, Гаррет - 10, Минченко - 9, Арманд - 6, Пранаускис - 6, Колесников - 3, Михайловский - 2, Иванов, Петенев, Цыбиков
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