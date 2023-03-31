«Реал» проиграл «Партизану» в Евролиге

Сербский «Партизан» одержал победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. 15 баллов на счету Данте Экзама.

В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса. По 17 очков на счету Габриэля Дека и Марио Хезоньи.

В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с «Баварией». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Партизан» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Монако 7 апреля, начало запланировано на 20:00 мск.