«Реал» проиграл «Партизану» в Евролиге
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Сербский «Партизан» одержал победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. 15 баллов на счету Данте Экзама.
В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса. По 17 очков на счету Габриэля Дека и Марио Хезоньи.
В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с «Баварией». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Партизан» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Монако 7 апреля, начало запланировано на 20:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
104 : 90
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Лессор - 16, Пантер - 16, Экзам - 15, Нанналли - 14, Смайлагич - 11, Папапетру - 10, Ледей - 6, Аврамович - 5, Анджушич - 5, Трифунович - 4, Мадар - 2, Вукчевич
Реал Мадрид: Муса - 22, Дек - 17, Хезонья - 17, Ханга - 10, Пуарье - 9, Тавареш - 7, Родригес - 3, Фернандес - 3, Абальде - 2, Козёр, Корнели, Ндиайе
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