«Баскония» обыграла «Фенербахче» в Евролиге
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Испанская «Баскония» одержала победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:69.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 35 очков. 13 баллов набрал Дариус Томпсон.
В составе «Фенербахче» 18 очков набрал Джонатан Мотли. 17 очков на счету Карсена Эдвардса.
В следующем туре «Баскония» сыграет на домашнем паркете с АСВЕЛом. Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Анадолу Эфес». Матч пройдёт в Стамбуле 6 апреля, начало запланировано на 20:45 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 69
Фенербахче
Стамбул, Турция
Баскония: Маринкович - 35, Томпсон - 13, Гедрайтис - 12, Хоммс - 12, Котсар - 8, Костелло - 5, Ховард - 5, Эноч - 2, Диес, Куруц, Райэсте, Хайдеггер
Фенербахче: Мотли - 18, Эдвардс - 16, Биберович - 10, Калатес - 9, Хэйс - 7, Бьелица - 4, Гудурич - 3, Джекири - 2, Адетокунбо, Дорси, Хазер
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