«Баскония» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

Испанская «Баскония» одержала победу в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 35 очков. 13 баллов набрал Дариус Томпсон.

В составе «Фенербахче» 18 очков набрал Джонатан Мотли. 17 очков на счету Карсена Эдвардса.

В следующем туре «Баскония» сыграет на домашнем паркете с АСВЕЛом. Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в 33-м туре регулярного чемпионата встретится с «Анадолу Эфес». Матч пройдёт в Стамбуле 6 апреля, начало запланировано на 20:45 мск.