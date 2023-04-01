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Результаты всех матчей Евролиги 31 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 31 марта, турнирная таблица
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Литовский «Жальгирис» одержал победу над испанской «Валенсией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 16 очков. В составе гостей паркета 18 баллов набрал Джеймс Уэбб III.

В другом матче дня «Монако» оказался сильнее мюнхенской «Баварии». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 84:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. В составе «Баварии» 20 очков набрал Владимир Лучич.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. В составе «Панатинаикоса» 15 очков набрал Пэрис Ли.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса.

В другом матче дня испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:69. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 35 очков. В составе «Фенербахче» 18 очков набрал Джонатан Мотли.

В заключительном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» оказалась сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 76:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Нандо Де Коло.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
95 : 74
Валенсия
Валенсия, Испания
Жальгирис: Лекавичюс - 16, Браздейкис - 15, Лукошюнас - 12, Тейлор - 12, Буткевичюс - 11, Шмитс - 11, Бирутис - 8, Полонара - 6, Улановас - 4, Гедрайтис, Димша, Хэйс
Валенсия: Уэбб III - 18, Риверо - 17, Эванс - 15, Лопес-Аростеги - 7, Пуэрто - 6, Александер - 4, Харпер - 4, Клавер - 3, Джонс, Прадилья, Радебо, Херманнссон
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 84
Монако
Монако, Монако
Бавария: Лучич - 20, Уолден - 18, Читэм - 10, Бонга - 9, Сили - 8, Гиллеспи - 6, Гиффей - 5, Обст - 3, Уэйлер-Бэбб - 2, Вимберг, Ципсер
Монако: Джеймс - 28, Лойд - 14, Мотеюнас - 9, Окобо - 9, Браун - 7, Холл - 7, Блоссомгейм - 5, Диалло - 5, Макунду, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
81 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Блэк - 21, Везенков - 19, Уолкап - 11, Фалль - 8, Ларенцакис - 5, Маккиссик - 5, Слукас - 5, Питерс - 4, Папаниколау - 3, Боломбой, Лунцис, Папас
Панатинаикос: Ли - 15, Бэйкон - 14, Гудайтис - 12, Григонис - 8, Деррик Уильямс - 8, Манцукас - 8, Папаяннис - 4, Калаицакис - 2, Томас - 2, Аграванис, Бохоридис, Паппас
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
104 : 90
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Лессор - 16, Пантер - 16, Экзам - 15, Нанналли - 14, Смайлагич - 11, Папапетру - 10, Ледей - 6, Аврамович - 5, Анджушич - 5, Трифунович - 4, Мадар - 2, Вукчевич
Реал Мадрид: Муса - 22, Дек - 17, Хезонья - 17, Ханга - 10, Пуарье - 9, Тавареш - 7, Родригес - 3, Фернандес - 3, Абальде - 2, Козёр, Корнели, Ндиайе
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 69
Фенербахче
Стамбул, Турция
Баскония: Маринкович - 35, Томпсон - 13, Гедрайтис - 12, Хоммс - 12, Котсар - 8, Костелло - 5, Ховард - 5, Эноч - 2, Диес, Куруц, Райэсте, Хайдеггер
Фенербахче: Мотли - 18, Эдвардс - 16, Биберович - 10, Калатес - 9, Хэйс - 7, Бьелица - 4, Гудурич - 3, Джекири - 2, Адетокунбо, Дорси, Хазер
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
60 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
АСВЕЛ: де Коло - 14, Бост - 11, Кауди - 11, Мэтьюс - 6, Рисашер - 5, Тайус - 4, Фалл - 4, Обасоан - 3, Пон - 2, Дьо, Лайти
Црвена Звезда: Добрич - 18, Кампаццо - 11, Бентил - 10, Вильдоса - 10, Петрушев - 8, Кузмич - 6, Митрович - 4, Маркович - 3, Мартин - 3, Холланд - 3, Иванович, Лазаревич
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