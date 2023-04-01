Результаты всех матчей Евролиги 31 марта, турнирная таблица

Литовский «Жальгирис» одержал победу над испанской «Валенсией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 16 очков. В составе гостей паркета 18 баллов набрал Джеймс Уэбб III.

В другом матче дня «Монако» оказался сильнее мюнхенской «Баварии». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 84:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. В составе «Баварии» 20 очков набрал Владимир Лучич.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. В составе «Панатинаикоса» 15 очков набрал Пэрис Ли.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:90. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 16 очков. В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса.

В другом матче дня испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:69. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 35 очков. В составе «Фенербахче» 18 очков набрал Джонатан Мотли.

В заключительном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» оказалась сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 76:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Добрич, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Нандо Де Коло.