Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в 1-м матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«В первую очередь я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить «Пари Нижний Новгород» с победой в Кубке России. Что же касается плей-офф, как правило, первая игра всегда складывается тяжело. Обе команды очень хотят победить. У наших игроков было несколько тяжёлых падений, шла кровь, один игрок даже потерял зуб. Все это говорит о том, что мы серьёзно отнеслись к битве в плей-офф, и я рад нашей победе в ней», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 93:81. «Локомотив-Кубань» повёл в серии — 1-0.
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