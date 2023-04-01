Лучшие моменты первого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Пари НН» — «Локомотив-Кубань»

31 марта на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошёл первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой гостей со счётом 89:77.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав, в активе которого 31 очко. Также его партнёр по команде Евгений Бабурин отметился 15 очками. В составе победителей лучший показатель по набранным очкам у Окаро Уайта — 16.
Лучшие моменты матча ЦСКА — «Автодор»:
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Второй матч серии между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань» пройдёт в Нижнем Новгороде 2 апреля. Начнётся матч в 16:00 по московскому времени.
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