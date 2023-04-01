«Денвер» сыграет с «Финиксом» без четырёх игроков стартового состава

Сразу четыре игрока стартового состава «Денвер Наггетс» не смогу принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Харрисон Уинд.

По информации источника, из состава по причинам травм выбыли Никола Йокич, Джамал Мюррей, Майкл Портер-младший и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Матч между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» состоится сегодня, 1 апреля. Начало встречи — в 5:30 по московскому времени.

«Денвер» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 51 победу и потерпев 25 поражений. «Финикс» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Запада с 41 победой и 35 поражениями. Обеим командам осталось провести по шесть матчей в регулярном чемпионате.