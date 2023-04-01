39 очков Тейтума помогли «Бостону» победить в матче с «Ютой»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:114.
Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 39 очков, 11 подборов, три результативные передачи и три перехвата. Помимо него пять игроков «Селтикс» набрали 12 очков или более: Джейлен Браун (12), Деррик Уайт (17), Грант Уильямс (13), Малкольм Брогдон (19), Маркус Смарт (14).
В составе гостей отличное выступление показал защитник Тэйлен Хортон-Такер. В его активе сегодня 28 очков, восемь подборов и семь ассистов. Дабл-даблом отличился центровой Уокер Кесслер: 20 очков и 10 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Брогдон - 19, Уайт - 17, Смарт - 14, Уильямс - 13, Браун - 12, Гриффин - 6, Хозер - 2, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хорфорд
Юта Джаз: Хортон-Такер - 28, Кесслер - 20, Данн - 16, Агбаджи - 12, Фонтеккио - 12, Олиник - 8, Джузэнг - 6, Тоскано-Андерсон - 5, Саманич - 4, Джонс - 3, Азубуике, Гэй, Кларксон, Маркканен, Поттер, Секстон
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