39 очков Тейтума помогли «Бостону» победить в матче с «Ютой»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:114.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 39 очков, 11 подборов, три результативные передачи и три перехвата. Помимо него пять игроков «Селтикс» набрали 12 очков или более: Джейлен Браун (12), Деррик Уайт (17), Грант Уильямс (13), Малкольм Брогдон (19), Маркус Смарт (14).

В составе гостей отличное выступление показал защитник Тэйлен Хортон-Такер. В его активе сегодня 28 очков, восемь подборов и семь ассистов. Дабл-даблом отличился центровой Уокер Кесслер: 20 очков и 10 подборов.