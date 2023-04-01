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«Лейкерс» победили в матче с «Миннесотой», Энтони Дэвис набрал 38 очков и 17 подборов

«Лейкерс» победили в матче с «Миннесотой», Энтони Дэвис набрал 38 очков и 17 подборов
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:111.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету сегодня 38 очков, 17 подборов и два блокшота. Четырёхкратный MVP NBA Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов, к которым также прибавил шесть результативных передач.

Хорошую игру в составе хозяев провёл разыгрывающий Майк Конли. В его активе 25 очков и семь ассистов. Также стоит выделить форварда Карла-Энтони Таунса. Он набрал 23 очка и восемь подборов.

Впервые в этом сезоне команда из Лос-Анджелеса имеет положительный баланс побед и поражений: 39 и 38 соответственно.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Конли - 25, Таунс - 23, Андерсон - 17, Макдэниелс - 15, Гобер - 14, Эдвардс - 11, Принс - 6, Александер-Уолкер, Гарза, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс, Рид
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 18, Ривз - 15, Вандербилт - 12, Расселл - 12, Шрёдер - 11, Бисли - 9, Габриэль - 4, Хатимура - 4, Бамба, Браун, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
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