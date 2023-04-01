«Лейкерс» победили в матче с «Миннесотой», Энтони Дэвис набрал 38 очков и 17 подборов

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:111.
Самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету сегодня 38 очков, 17 подборов и два блокшота. Четырёхкратный MVP NBA Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов, к которым также прибавил шесть результативных передач.
Хорошую игру в составе хозяев провёл разыгрывающий Майк Конли. В его активе 25 очков и семь ассистов. Также стоит выделить форварда Карла-Энтони Таунса. Он набрал 23 очка и восемь подборов.
Впервые в этом сезоне команда из Лос-Анджелеса имеет положительный баланс побед и поражений: 39 и 38 соответственно.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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