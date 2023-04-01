Тренер «Миннесоты» и Руди Гобер оштрафованы за критику судейства

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч и французский центровой Руди Гобер оштрафованы за публичную критику рефери после матча против «Финикс Санз» (107:100), прошедшего 30 марта, сообщает NBA в своих социальных сетях.

Напомним, после проигранного матча против команды из Аризоны трёхкратный обладатель награды Лучшего оборонительного игрока НБА заявил, что не верит, что судьи не помогли «Финиксу» одержать победу во встрече. Также он упомянул матчи против «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз», как подтверждение своих мыслей. Он утверждает, что причиной такого необъективного судейства является желание лиги увидеть всех звёзд НБА в играх плей-офф.

Руди Гобер был оштрафован на сумму в $ 25 тыс., а Крис Финч на сумму в $ 15 тыс.