64 очка от Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:115.
Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион ассоциации Стефен Карри. В его активе сегодня 33 очка и пять результативных передач. Всего в одном броске от него расположился защитник Клэй Томпсон: 31 очко. Также отличную игру в нападении показал Джордан Пул, набрав 27 очков и шесть ассистов, выходя со скамейки.
В составе «Сан-Антонио» хорошую игру провёл форвард Келдон Джонсон. На его счету 22 очка и четыре передачи. Дабл-даблом отметился грузинский форвард Александр Мамукелашвили. Он набрал 15 очков и 11 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 31, Пул - 27, Куминга - 17, Пэйтон II - 7, Луни - 6, Грин - 4, Лэмб - 2, Муди - 2, Дивинченцо - 1, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Роллинз, Уиггинс
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Брэнэм - 19, Бэйтс-Диоп - 14, Дьенг - 14, Мамукелашвили - 13, Джонс - 10, Шэмпени - 8, Уэсли - 7, Грэм - 6, Барлоу - 2, Берч, Бэсси, Васселл, Коллинс, Лэнгфорд, Макдермотт, Сохан
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