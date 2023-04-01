64 очка от Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:115.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион ассоциации Стефен Карри. В его активе сегодня 33 очка и пять результативных передач. Всего в одном броске от него расположился защитник Клэй Томпсон: 31 очко. Также отличную игру в нападении показал Джордан Пул, набрав 27 очков и шесть ассистов, выходя со скамейки.

В составе «Сан-Антонио» хорошую игру провёл форвард Келдон Джонсон. На его счету 22 очка и четыре передачи. Дабл-даблом отметился грузинский форвард Александр Мамукелашвили. Он набрал 15 очков и 11 подборов.