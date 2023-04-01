Результаты всех матчей НБА 1 апреля, турнирная таблица

1 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» – 117:110.
«Индиана Пэйсерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 121:117.
«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» – 91:121.
«Вашингтон Уизардс» – «Орландо Мэджик» – 109:116.
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 116:130.
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» – 122:114.
«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» – 124:107.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:123.
«Хьюстон Рокетс» – «Детройт Пистонс» – 121:115.
«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 108:94.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 130:115.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» – 114:138.
«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 100:93.
Ярчайшим выступлением дня стала игра разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона. Он побил свой личный рекорд результативности, набрав 48 очков в победном матче против «Кливленд Кавальерс». Помимо этого, Брансон набрал ещё девять результативных передач.
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