57 очков от Букера и Дюранта помогли «Финиксу» обыграть обескровленный «Денвер»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:93.
Отличную игру провёл звёздный дуэт «Санз». Двукратный чемпион НБА форвард Кевин Дюрант набрал 30 очков, четыре подбора и два блокшота. Защитник Девин Букер отличился 27-ю очками и шестью результативными передачами.
Четыре игрока старта «Денвера» пропустили матч из-за разных повреждений: Никола Йокич, Джамал Маррей, Майкл Портер-младший и Кентавиус Колдуэлл-Поуп. В отсутствии лидеров самым результативным игроком гостей стал форвард Аарон Гордон. На его счету сегодня 26 очков, восемь подборов и шесть ассистов.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 27, Окоги - 14, Бийомбо - 9, Эйтон - 8, Пол - 5, Уоррен - 4, Крэйг - 3, Базли, Ландейл, Ли, Ли, Пэйн, Росс, Уэйнрайт, Шамет
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Браун - 16, Джексон - 13, Браун - 11, Ннаджи - 9, Чанчар - 6, Джордан - 5, Уотсон - 5, Смит - 2, Брайант, Гиллеспи, Грин, Йокич, Колдуэлл-Поуп, Маррей, Портер, Уайт
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