57 очков от Букера и Дюранта помогли «Финиксу» обыграть обескровленный «Денвер»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:93.

Отличную игру провёл звёздный дуэт «Санз». Двукратный чемпион НБА форвард Кевин Дюрант набрал 30 очков, четыре подбора и два блокшота. Защитник Девин Букер отличился 27-ю очками и шестью результативными передачами.

Четыре игрока старта «Денвера» пропустили матч из-за разных повреждений: Никола Йокич, Джамал Маррей, Майкл Портер-младший и Кентавиус Колдуэлл-Поуп. В отсутствии лидеров самым результативным игроком гостей стал форвард Аарон Гордон. На его счету сегодня 26 очков, восемь подборов и шесть ассистов.