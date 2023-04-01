Сегодня, 1 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоятся две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются «Зенит» и МБА, а также УНИКС и «Парма-Пари».

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 1 апреля:

«Зенит» — МБА (начало матча – в 16:00 мск);

УНИКС — «Парма-Пари» (начало матча – в 18:00 мск).

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.