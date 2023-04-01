Главный тренер «Торонто» Ник Нёрс рассказал о планах на межсезонье

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НБА от «Филадельфии» (110:117) не исключил вариант ухода из клуба после окончания текущего сезона.

«Думаю, что я полностью сконцентрирован на этой работе и на этой игре. Но я думаю, что 10 лет — хорошее время, чтобы расслабиться и немного подумать, верно? Думаю, что мы собираемся сделать всё это, когда сезон закончится.

Это был трудный сезон с разных точек зрения. Мне потребуется несколько недель, чтобы понять, к чему я склоняюсь, что мне подсказывает разум, просто посмотрите, как складываются отношения с организацией. Прошло уже 10 лет, это неплохое время. Я не знаю, за эти 10 лет мы должны быть впереди всех в лиге по количеству побед. Я не знаю, что это такое, но у нас было много хороших сезонов», — приводит слова Нёрса The Toronto Star.

На данный момент «Торонто» делит восьмое место в таблице Восточной конференции НБА с «Атлантой». У обеих команд одинаковый процент побед — 49,4.

Ник Нёрс пришёл в «Рэпторс» в 2013 году в качестве ассистента главного тренера и возглавил команду после увольнения Дуэйна Кейси в 2018 году, а уже в 2019-м привёл клуб к чемпионству.