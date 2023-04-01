Главный тренер «Торонто» Ник Нёрс рассказал о планах на межсезонье

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НБА от «Филадельфии» (110:117) не исключил вариант ухода из клуба после окончания текущего сезона.
«Думаю, что я полностью сконцентрирован на этой работе и на этой игре. Но я думаю, что 10 лет — хорошее время, чтобы расслабиться и немного подумать, верно? Думаю, что мы собираемся сделать всё это, когда сезон закончится.
Это был трудный сезон с разных точек зрения. Мне потребуется несколько недель, чтобы понять, к чему я склоняюсь, что мне подсказывает разум, просто посмотрите, как складываются отношения с организацией. Прошло уже 10 лет, это неплохое время. Я не знаю, за эти 10 лет мы должны быть впереди всех в лиге по количеству побед. Я не знаю, что это такое, но у нас было много хороших сезонов», — приводит слова Нёрса The Toronto Star.
На данный момент «Торонто» делит восьмое место в таблице Восточной конференции НБА с «Атлантой». У обеих команд одинаковый процент побед — 49,4.
Ник Нёрс пришёл в «Рэпторс» в 2013 году в качестве ассистента главного тренера и возглавил команду после увольнения Дуэйна Кейси в 2018 году, а уже в 2019-м привёл клуб к чемпионству.
- 1 апреля 2023
-
09:42
-
09:23
-
09:08
-
08:02
-
08:00
-
07:26
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:28
-
05:19
-
05:12
-
03:51
-
03:47
-
01:36
-
01:35
-
01:07
-
00:58
-
00:55
-
00:25
-
00:09
- 31 марта 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:30
-
23:00
-
22:27
-
21:55
-
21:50
-
21:32
-
21:18
-
20:29
-
20:18
-
19:28
-
18:05
-
17:52