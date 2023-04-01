УНИКС — «Парма-Пари»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 1 апреля, в Казани пройдёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Парма-Пари». Встреча состоится на арене «Баскет-холл».

Игра начнётся в 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира.

УНИКС завершил регулярный чемпионат на второй строчке. «Парма-Пари» вышла в плей-офф с седьмого места.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является санкт-петербургский «Зенит».