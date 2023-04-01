Профсоюз игроков и НБА договорились о заключении нового коллективного соглашения

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) достигли соглашения о новом семилетнем коллективном договоре, сообщает ESPN.

Предварительное соглашение, действие которого начинается с сезона-2023/2024, было объявлено лигой и профсоюзом и, как ожидается, будет ратифицировано в ближайшие недели. Сделка включает возможность взаимного отказа по истечении шести лет.

Среди ключевых элементов сделки значатся следующие пункты:

— НБА ограничивает возможности команд с самыми дорогими составами, таких как «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс», продолжать увеличивать расходы на зарплату и налог на роскошь, сохраняя при этом механизмы для добавления талантов в ростер. НБА вводит вторую планку потолка зарплат — $ 17,5 млн сверх налоговой линии — и эти команды больше не могут заключать контракты в рамках исключения среднего уровня. Изменения будут отражены в потолке зарплат в течение нескольких лет;

— игрокам для получения индивидуальных наград требуется отыграть как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате;

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— в течение регулярного чемпионата лига планирует провести турнир, который будет состыкован с основным календарём. Лас-Вегас — одно из вероятных мест для проведения;

— при обсуждении новых соглашений между игроком и клубом баскетболист может получить максимум 140% от зарплаты за последний год действующего контракта. Ранее предел составлял 120%;

— клубам будет позволено подписывать трёх игроков (вместо двух) в рамках двусторонних соглашений. Двусторонние контракты не учитываются в зарплатных ведомостях.