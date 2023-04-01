«Понимаю болельщиков, которые негодуют». Воронцевич — о череде неудач УНИКСа

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал череду последних неудач казанской команды.
Напомним, в последних шести матчах на финише регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл пять раз.
«Это часть профессионального спорта, такое бывает. Понимаю прекрасно болельщиков, которые негодуют. Никому не нравится проигрывать. С ходу даже сложно объяснить природу этих поражений. По физике просели, возможно, в концовке регулярки, были в команде микротравмы. Травма была у Жоры Жбанова, его не хватало, потому что на протяжении всей регулярки он был ключевым основным игроком.
Сейчас анализируем в преддверии плей-офф все свои ошибки, разбираем их. Задумываемся, как улучшить слабые стороны в игре. Есть хорошее выражение: «Перед стартом всегда нужно от земли отталкиваться». Будем надеяться, что эти поражения станут аэродромом перед нашим взлётом. Потому что мы к плей-офф подходим в оптимальных кондициях. Все травмированные игроки практически восстановились, нашу команду усилили Ваня Лазарев и Маркос Найт. Готовы бодаться с любым соперником», — сказал Воронцевич в интервью «Татар-информ».
Сегодня, 1 апреля, УНИКС сыграет свой первый матч в плей-офф Единой лиги ВТБ текущего сезона с «Парма-Пари» из Перми. Начало матча — в 18:00.
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