Фото: улыбчивый Лука Дончич наблюдает за теннисным матчем Синнер — Алькарас в Майами

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» словенский баскетболист Лука Дончич посетил полуфинальный матч на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами (США), где встретились испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Дончич прилетел в Майами на грядущий матч с «Майами Хит» в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра состоится 2 апреля.

Фото: соцсети Miami Open

Напомним, 11-я ракетка мира итальянский теннисист Синнер со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 обыграл чемпиона US Open – 2022, первую ракетку мира испанца Алькараса в полуфинале Майами (США). Продолжительность матча составила 3 часа и 1 минуту. За престижный титул 21-летний Синнер сразится с чемпионом US Open — 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.