Стал известен призовой фонд для команды-победителя нового внутрисезонного турнира НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях назвал сумму призового фонда, установленную для команды-победителя внутрисезонного турнира НБА, который будет учреждён с сезона-2023/2024.

«Призовой фонд для чемпионской команды внутрисезонного турнира НБА, начинающегося в сезоне-2023/2024, составит $ 500 тыс. на игрока, сообщают источники», — написал Чарания.

Напомним, сегодня стало известно о том, что профсоюз игроков и НБА договорились о заключении нового семилетнего коллективного соглашения, действие которого начинается с сезона-2023/2024. Одним из его пунктов стало учреждение со следующего сезона внутрисезонного турнира, который будет состыкован с основным календарём. Одним из наиболее вероятных мест проведения турнира называется Лас-Вегас.