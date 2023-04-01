Стал известен призовой фонд для команды-победителя нового внутрисезонного турнира НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях назвал сумму призового фонда, установленную для команды-победителя внутрисезонного турнира НБА, который будет учреждён с сезона-2023/2024.
«Призовой фонд для чемпионской команды внутрисезонного турнира НБА, начинающегося в сезоне-2023/2024, составит $ 500 тыс. на игрока, сообщают источники», — написал Чарания.
Напомним, сегодня стало известно о том, что профсоюз игроков и НБА договорились о заключении нового семилетнего коллективного соглашения, действие которого начинается с сезона-2023/2024. Одним из его пунктов стало учреждение со следующего сезона внутрисезонного турнира, который будет состыкован с основным календарём. Одним из наиболее вероятных мест проведения турнира называется Лас-Вегас.
- 1 апреля 2023
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