Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрокам НБА разрешат употреблять марихуану в соответствии с новым коллективным договором

Игрокам НБА разрешат употреблять марихуану в соответствии с новым коллективным договором
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях раскрыл ещё один из пунктов нового коллективного соглашения между НБА и Национальной ассоциацией баскетболистов (NBPA), которое начнёт действовать с сезона-2023/2024.

«Игрокам НБА больше не будет запрещено употреблять марихуану в соответствии с новым семилетним коллективным договором. Её исключили из программы тестирования на наркотики, которая проводится с сезона-2019/2020», — написал Чарания со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, помимо вышеизложенного, новое коллективное соглашение предусматривает несколько важных пунктов, в частности проведение состыкованного с календарём внутрисезонного турнира, увеличение верхней планки процента от зарплаты за последний год действующего контракта, увеличение количества двусторонних контрактов с двух до трёх и некоторые другие.

Материалы по теме
Профсоюз игроков и НБА договорились о заключении нового коллективного соглашения
0
0
1
0
0
1
Поделиться
Теги Баскетбол НБА •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023