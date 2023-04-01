Игрокам НБА разрешат употреблять марихуану в соответствии с новым коллективным договором

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях раскрыл ещё один из пунктов нового коллективного соглашения между НБА и Национальной ассоциацией баскетболистов (NBPA), которое начнёт действовать с сезона-2023/2024.

«Игрокам НБА больше не будет запрещено употреблять марихуану в соответствии с новым семилетним коллективным договором. Её исключили из программы тестирования на наркотики, которая проводится с сезона-2019/2020», — написал Чарания со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, помимо вышеизложенного, новое коллективное соглашение предусматривает несколько важных пунктов, в частности проведение состыкованного с календарём внутрисезонного турнира, увеличение верхней планки процента от зарплаты за последний год действующего контракта, увеличение количества двусторонних контрактов с двух до трёх и некоторые другие.