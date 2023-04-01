Яннис Адетокунбо: я останусь в «Милуоки», пока они хотят, чтобы я был с ними

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Я благодарен всем, кто дал мне возможность изменить свою жизнь и жизнь моей семьи. Когда у меня закончился первый контракт, у меня была возможность выбрать себе команду. Я решил остаться в «Милуоки», потому что они выбрали меня.
Они вели меня с 18 лет. Я никогда не отношусь к такому легкомысленно. Пока я здоров, пока они хотят, чтобы я был здесь, я останусь в «Милуоки Бакс». Мне нравится быть здесь», — сказал Адетокунбо в интервью CBS Mornings.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Милуоки» с Адетокунбо в составе выиграл титул чемпиона НБА. В текущем регулярном сезоне звёздный баскетболист сыграл в 61 матче, в которых набирал 31,1 очка, делал 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.
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