Защитник «Автодора» Ньюмэн: мы должны соответствовать энергии и физической силе ЦСКА

Американский защитник «Автодора» Малик Ньюмэн рассказал, какие выводы необходимо сделать, чтобы во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА его команда сумела показать более содержательную игру.

«В матче с ЦСКА мы должны найти способ соответствовать их энергии и физической силе. К следующей игре, я думаю, как команда мы будем более подготовлены психологически. Нам необходимо уменьшить количество ошибок. Армейцы прекрасно преобразуют наши ошибки в набранные очки», — приводит слова Ньюмэна пресс-служба саратовского клуба.

Напомним, первый матч серии между ЦСКА и «Автодором», состоявшийся в Москве на арене «Мегаспорт», закончился разгромной победой армейев со счётом 103:68. Вторая игра пройдёт завтра, 2 апреля, там же, и начнётся в 14:00 мск.