«Он изменил мою жизнь». Игрок «Сан-Антонио» высказался о Греге Поповиче
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Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон высказался об особенной роли, которую сыграл в его прогрессе главный тренер команды — легендарный Грег Попович.
«Я желаю каждому получить опыт пребывания рядом с тренером Попом… Он изменил мою жизнь», — сказал Джонсон на пресс-конференции, фрагмент которой размещён в официальном «твиттере» НБА.
Грег Попович возглавляет техасский клуб с 1996 года. При нём «Сан-Антонио» выиграл пять чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007 и 2014). Попович — рекордсмен по длительности пребывания на должности тренера не только в НБА, но и во всех четырёх главных спортивных лигах Северной Америки, а также рекордсмен по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров.
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