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«Зенит» проиграл МБА в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» проиграл МБА в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 17 баллов на счету Макара Коновалова. Девять очков набрал Глеб Голдырев.

В составе «Зенита» 14 очков на счету Томаса Эртеля. 10 очков набрал Сергей Торопов. Семь баллов на счету Трэя Томпкинса.

Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
01 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
61 : 65
МБА
Москва, Россия
Зенит: Эртель - 14, Торопов - 10, Томпкинс - 7, Хомсли - 6, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Фрейзер - 5, Морман - 4, Д. Кулагин - 2, Клименко - 2, Зубков, Фридзон
МБА: Лопатин - 18, Коновалов - 17, Голдырев - 9, Воронов - 7, Валиев - 6, Касаткин - 4, Савченко - 2, Якушин - 2, Личутин, Пушков, Тихоненко, Шарапов
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