«Зенит» проиграл МБА в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 17 баллов на счету Макара Коновалова. Девять очков набрал Глеб Голдырев.
В составе «Зенита» 14 очков на счету Томаса Эртеля. 10 очков набрал Сергей Торопов. Семь баллов на счету Трэя Томпкинса.
Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
- 1 апреля 2023
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