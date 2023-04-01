Главный тренер «Автодора» поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги ВТБ с ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от второго матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны. Нам не удалось остановить их игру в переходе и набрать очки второго шанса. Мы анализируем игру и во втором матче попытаемся исправить эти моменты. Это непростая работа, но я верю, что мои игроки смогут отреагировать после первой встречи», — приводит слова Бранислава Вичентича пресс-служба саратовского клуба.

Напомним, первый матч серии между ЦСКА и «Автодором», состоявшийся в Москве на арене «Мегаспорт», закончился разгромной победой армейев со счётом 103:68. Вторая игра пройдёт завтра, 2 апреля, там же, и начнётся в 14:00 мск.