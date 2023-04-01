Яннис Адетокунбо сказал, когда задумается об уходе из НБА

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо высказался о продолжительности своей карьеры в лиге.
«Я одержим игрой в баскетбол. И я одержим тем, чтобы каждый день становиться лучше. Со мной ещё не покончено, я хочу продолжать развиваться. Думаю, я нахожусь на середине пути. Мне 28 лет, я в лиге уже десятый год. И я чувствую, что смогу играть на элитном уровне до 35 лет», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
В сезоне-2020/2021 «Милуоки» с Адетокунбо в составе выиграл титул чемпиона НБА. В текущем регулярном сезоне звёздный баскетболист сыграл в 61 матче, набирая в среднем за игру 31,1 очка, делая 11,8 подбора и отдавая 5,6 передачи.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»
- 1 апреля 2023
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