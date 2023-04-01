Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в 1-м матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с МБА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ со столичной МБА.

«Поздравляю МБА с победой. В этой игре мы контролировали ход матча вплоть до конца третьей четверти, на протяжении первых 30 минут. Но потом мы полностью потеряли контроль, и когда ушли на «+14», то просто перестали играть — что в защите, что в нападении.

Позволили МБА вернуться, а потом не справились с давлением, не попадали открытые броски, сделали шесть потерь в последней четверти. С таким количеством брака невозможно побеждать. Что ещё сказать? Это 0-1, и нам нужно играть дальше», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.