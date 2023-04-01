Перасович прокомментировал победу УНИКСа в 1-м матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пармой»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари».
«Чрезвычайно важно было начать плей-офф с победы. В случае поражения в первом матче ты сразу оказываешься под давлением. Сегодня нам пришлось психологически непросто, ведь этой игре предшествовала серия проигрышей. Наша уверенность в себе уже была не на том уровне, что в первой части сезона. Но считаю, что к плей-офф мы подошли подготовленными. На сегодняшний день УНИКС – хорошая команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. Мы провели работу над ошибками и значительно улучшили свою игру», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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