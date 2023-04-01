Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 1 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 1 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Московская МБА на выезде со счётом 65:61 обыграла санкт-петербургский «Зенит», а казанский УНИКС дома оказался сильнее «Пармы-Пари» со счётом 101:76.

Вторые матчи в этих сериях состоятся 2 апреля.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

«Зенит» — МБА — 61:65 (счёт в серии — 0-1)

УНИКС — «Парма-Пари» — 101:76 (счёт в серии — 1-0)

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».