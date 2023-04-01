Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 1 апреля, турнирная сетка
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Сегодня, 1 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Московская МБА на выезде со счётом 65:61 обыграла санкт-петербургский «Зенит», а казанский УНИКС дома оказался сильнее «Пармы-Пари» со счётом 101:76.
Вторые матчи в этих сериях состоятся 2 апреля.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
«Зенит» — МБА — 61:65 (счёт в серии — 0-1)
УНИКС — «Парма-Пари» — 101:76 (счёт в серии — 1-0)
Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».
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