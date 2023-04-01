Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 1 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 1 апреля, турнирная сетка
Комментарии

Сегодня, 1 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Московская МБА на выезде со счётом 65:61 обыграла санкт-петербургский «Зенит», а казанский УНИКС дома оказался сильнее «Пармы-Пари» со счётом 101:76.

Вторые матчи в этих сериях состоятся 2 апреля.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

«Зенит» — МБА — 61:65 (счёт в серии — 0-1)
УНИКС — «Парма-Пари» — 101:76 (счёт в серии — 1-0)

Турнирная сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023