Лучшие моменты первого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит»

1 апреля на стадионе «СИБУР Арена» прошёл первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ между московской МБА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 17 баллов на счету Макара Коновалова. Девять очков набрал Глеб Голдырев. В составе «Зенита» 14 очков на счету Томаса Эртеля. 10 очков набрал Сергей Торопов. Семь баллов на счету Трэя Томпкинса.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
- 2 апреля 2023
-
00:34
-
00:10
- 1 апреля 2023
-
23:50
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:30
-
21:04
-
20:40
-
20:39
-
20:10
-
19:58
-
19:05
-
18:19
-
18:03
-
17:49
-
16:54
-
16:36
-
16:22
-
15:16
-
13:48
-
13:31
-
13:12
-
13:00
-
12:47
-
12:23
-
12:08
-
11:55
-
11:37
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:18
-
10:00
-
09:42