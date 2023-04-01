Лучшие моменты первого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 апреля на стадионе «СИБУР Арена» прошёл первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ между московской МБА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 17 баллов на счету Макара Коновалова. Девять очков набрал Глеб Голдырев. В составе «Зенита» 14 очков на счету Томаса Эртеля. 10 очков набрал Сергей Торопов. Семь баллов на счету Трэя Томпкинса.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.