Пашутин назвал причину поражения «Пармы-Пари» в первом матче 1/4 финала Лиги ВТБ с УНИКСом

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.
«Это была жёсткая игра. Мы знали, что на домашнем паркете УНИКС показывает особенно жёсткий баскетбол, но оказались не готовы к этому. Хозяевам удалось разрушить наш ритм. В первой половине мы организованно защищались и контролировали игру. Однако после перерыва нам не удалось остановить быстрые прорывы УНИКСа. Во втором матче постараемся дать достойный отпор сопернику», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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