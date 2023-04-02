42 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:122.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрыващий гостей Лука Дончич. Он был близок к трипл-даблу: 42 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. Также хорошую игру в составе «Маверикс» показал защитник Тим Хардуэй-младший. На его счету сегодня 31 очко, шесть подборов и семь ассистов. Чемпион НБА Кайри Ирвинг отметился 23-я очками и шестью передачами.

В составе хозяев отличился форвард хозяев Джимми Батлер. В его активе 35 очков и 12 ассистов. Хорошее выступление показал заменяющий травмированного Бэма Адебайо центровой Коди Зеллер. Он набрал 20 очков и девять подборов.