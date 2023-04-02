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42 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Майами»

42 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Майами»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:122.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрыващий гостей Лука Дончич. Он был близок к трипл-даблу: 42 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. Также хорошую игру в составе «Маверикс» показал защитник Тим Хардуэй-младший. На его счету сегодня 31 очко, шесть подборов и семь ассистов. Чемпион НБА Кайри Ирвинг отметился 23-я очками и шестью передачами.

В составе хозяев отличился форвард хозяев Джимми Батлер. В его активе 35 очков и 12 ассистов. Хорошее выступление показал заменяющий травмированного Бэма Адебайо центровой Коди Зеллер. Он набрал 20 очков и девять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Батлер - 35, Зеллер - 20, Лав - 18, Страс - 18, Хироу - 15, Винсент - 9, Мартин - 8, Лоури - 6, Адебайо, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Хардуэй-младший - 31, Ирвинг - 23, Вуд - 8, Клебер - 8, Харди - 3, Холидэй - 3, Баллок - 2, Пауэлл - 2, Грин, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт
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