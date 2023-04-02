«Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Кавай Леонард набрал 40 очков

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:144.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный чемпион НБА форвард Кавай Леонард. Он впервые с апреля 2021 года принял участие в матче два дня подряд. Ради того, чтобы быть свежим для этого матча, его не выпустили во второй половине вчерашнего матча с «Мемфисом». В его активе сегодня 40 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. В составе «Клипперс» также следует отметить Расселла Уэстбрука. На его счету сегодня 24 очка, четыре подбора и девять ассистов.

В составе хозяев отличную игру провёл защитник Брэндон Ингрэм. Он набрал 36 очков, четыре подбора и восемь передач. Литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл: 23 очка и 12 подборов.