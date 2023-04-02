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«Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Кавай Леонард набрал 40 очков

«Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Кавай Леонард набрал 40 очков
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В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:144.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный чемпион НБА форвард Кавай Леонард. Он впервые с апреля 2021 года принял участие в матче два дня подряд. Ради того, чтобы быть свежим для этого матча, его не выпустили во второй половине вчерашнего матча с «Мемфисом». В его активе сегодня 40 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. В составе «Клипперс» также следует отметить Расселла Уэстбрука. На его счету сегодня 24 очка, четыре подбора и девять ассистов.

В составе хозяев отличную игру провёл защитник Брэндон Ингрэм. Он набрал 36 очков, четыре подбора и восемь передач. Литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл: 23 очка и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 36, Валанчюнас - 23, Макколлум - 19, Мёрфи - 19, Джонс - 12, Дэниэлс - 5, Маршалл - 3, Ричардсон - 3, Нэнс - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 40, Уэстбрук - 24, Зубац - 15, Пауэлл - 12, Мэнн - 6, Пламли - 6, Хиланд - 5, Ковингтон - 4, Батюм - 2, Бостон, Гордон, Джордж, Диабате, Коффи, Моррис, Мун, Престон
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