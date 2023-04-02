Турнирные расклады в НБА на 2 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

2 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча: «Майами Хит» — «Даллас Маверикс» (129:122), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (122:114).
По итогам игрового дня «Даллас» продолжает находиться вне зоны плей-ин (11-е место на Западе — 37-41), а «Майами» и «Нью-Орлеан» вплотную приблизились к «Бруклину» и «Клипперс», занимающим шестые места на Востоке и Западе соответственно.
Со стороны Западной конференции прямое участие в плей-офф гарантировали следующие команды: «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». На Востоке — «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс».
Право играть как минимум в плей-ин завоевали «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит».
Математические шансы на попадание в плей-офф и плей-ин потеряли «Хьюстон Рокетс» (Запад), «Сан-Антонио Спёрс» (Запад), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Запад), «Детройт Пистонс» (Восток) и «Шарлотт Хорнетс» (Восток).
Первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин, который начнётся в ночь с 11 на 12 апреля.
Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.
Турнир плей-ин:
• первая пара: девятая команда — десятая команда;
• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.
Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется под восьмым номером посева в плей-офф. Победитель второй пары выйдет напрямую в плей-офф под седьмым номером посева.
Сетка плей-офф НБА в обеих конференциях
В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:
• первая пара: первый посев — восьмой посев;
• вторая пара: четвёртый посев — пятый посев;
• третья пара: третий посев — шестой посев;
• четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.
В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.
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