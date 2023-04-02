ЦСКА обыграл «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 111:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. 16 баллов набрал Самсон Руженцов. 14 баллов в активе Девонте Кейкока.

В составе «Автодора» 17 очков на счету Брандона Гаррета. 16 очков набрал Малик Ньюмэн. 12 очков на счету Шона Арманда.

В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Третий матч этого противостояния состоится в Саратове 5 апреля. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».