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ЦСКА обыграл «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 111:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. 16 баллов набрал Самсон Руженцов. 14 баллов в активе Девонте Кейкока.

В составе «Автодора» 17 очков на счету Брандона Гаррета. 16 очков набрал Малик Ньюмэн. 12 очков на счету Шона Арманда.

В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Третий матч этого противостояния состоится в Саратове 5 апреля. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
111 : 85
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Уэйр - 17, Руженцев - 16, Кейкок - 14, Мур - 13, Астапкович - 12, Милутинов - 12, Давидовац - 9, Ухов - 8, Комолов - 5, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 1, Курбанов
Автодор: Гаррет - 17, Ньюмэн - 16, Арманд - 12, Николич - 11, Пранаускис - 10, Михайловский - 9, Колесников - 4, Минченко - 4, Петенев - 2, Иванов, Цыбиков
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